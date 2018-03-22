С помощью сибирской авиации МЧС РФ спасены более 400 человек в 2017 году

Андрея Груздова. МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Авиаторы Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС РФ совершили 589 вылетов на ЧС и спасли 444 человека в 2017 году. Такие данные в четверг ТАСС привели в пресс-службе министерства, ссылаясь на замначальника (по авиации) Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС

"Из общих показателей работы сибирской авиации МЧС России за минувший год: 589 вылетов на ЧС и происшествия, в результате которых спасены 444 человека, перевезено 620 специалистов для работы в зоне ЧС, при ликвидации лесных пожаров выполнено порядка 2 тыс. сливов огнетушащей жидкости, не допущено распространение огня на 34 населенных пункта", — сказали в ведомстве.

Как отмечают в МЧС, за последние пять лет количество спасенных людей выросло в 37 раз: 12 человек авиаторы спасли в 2013 году. Такая динамика связана с тем, что последние два года сибирская авиация министерства стала совершать санитарные рейсы.