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С помощью сибирской авиации МЧС РФ спасены более 400 человек в 2017 году
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С помощью сибирской авиации МЧС РФ спасены более 400 человек в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Авиаторы Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС РФ совершили 589 вылетов на ЧС и спасли 444 человека в 2017 году. Такие данные в четверг ТАСС привели в пресс-службе министерства, ссылаясь на замначальника (по авиации) Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС Андрея Груздова.
"Из общих показателей работы сибирской авиации МЧС России за минувший год: 589 вылетов на ЧС и происшествия, в результате которых спасены 444 человека, перевезено 620 специалистов для работы в зоне ЧС, при ликвидации лесных пожаров выполнено порядка 2 тыс. сливов огнетушащей жидкости, не допущено распространение огня на 34 населенных пункта", — сказали в ведомстве.
Как отмечают в МЧС, за последние пять лет количество спасенных людей выросло в 37 раз: 12 человек авиаторы спасли в 2013 году. Такая динамика связана с тем, что последние два года сибирская авиация министерства стала совершать санитарные рейсы.
При этом летчики летают не только над Сибирью, но и над Уралом и Дальним Востоком. «СРЦ использует практику целесообразного распределения авиационной техники по территориям, учитывая характерные для субъектов РФ природные и техногенные риски. Такой подход сокращает время реагирования на чрезвычайные ситуации, позволяет более оперативно оказывать помощь пострадавшим, а также оптимизирует бюджетные расходы на содержание авиасудов», — подчеркивают в МЧС.
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