Ещё
Снегопад в Вашингтоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снегопад в Вашингтоне 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Вашингтон, 22 марта /Синьхуа/ — 21 марта на северо-восточные районы США обрушился сильный снегопад. По прогнозу, толщина снежного покрова в Вашингтоне достигнет 15 см.
Вашингтон, 22 марта /Синьхуа/ — 21 марта на северо-восточные районы США обрушился сильный снегопад. По прогнозу, толщина снежного покрова в Вашингтоне достигнет 15 см.
Вашингтон, 22 марта /Синьхуа/ — 21 марта на северо-восточные районы США обрушился сильный снегопад. По прогнозу, толщина снежного покрова в Вашингтоне достигнет 15 см.
Вашингтон, 22 марта /Синьхуа/ — 21 марта на северо-восточные районы США обрушился сильный снегопад. По прогнозу, толщина снежного покрова в Вашингтоне достигнет 15 см.
ИА Синьхуа: последние новости
19 человек погибли при ДТП на Филиппинах По меньшей мере шесть человек погибли при наводнении в Кении Суд в Японии обязал выплатить компенсации по делу "Фукусимы-1"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии50
Савченко задержана315
Обязательное медстрахование предложили отменить327
Мэй может остаться без поддержки32
Генсек НАТО призвал Россию к ответу327
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение