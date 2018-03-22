Снегопад в Вашингтоне

Вашингтон, 22 марта / Синьхуа / — 21 марта на северо-восточные районы США обрушился сильный снегопад. По прогнозу, толщина снежного покрова в Вашингтоне достигнет 15 см.

Вашингтон, 22 марта /Синьхуа/ — 21 марта на северо-восточные районы США обрушился сильный снегопад. По прогнозу, толщина снежного покрова в Вашингтоне достигнет 15 см.

Вашингтон, 22 марта /Синьхуа/ — 21 марта на северо-восточные районы США обрушился сильный снегопад. По прогнозу, толщина снежного покрова в Вашингтоне достигнет 15 см.

Вашингтон, 22 марта /Синьхуа/ — 21 марта на северо-восточные районы США обрушился сильный снегопад. По прогнозу, толщина снежного покрова в Вашингтоне достигнет 15 см.