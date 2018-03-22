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Росавиация предупредила российские авиакомпании о новых правилах полетов в аэропорту Токио
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Росавиация предупредила российские авиакомпании о новых правилах полетов в аэропорту Токио 

Rambler News Service 35 минут назад
Росавиация предупредила российские авиакомпании о новых правилах полетов в аэропорту Токио перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми в 2020 году, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
Бюро гражданской авиации Японии направит запрос в адрес авиаперевозчиков на предмет информирования о количестве вылетов, прилетов в, из главного аэропорта Токио и разработает новые правила с целью предотвращения падений деталей, предметов и ледяных глыб с воздушных судов.
Бюро планирует изменить структуру зоны организации воздушного пространства над Токио и открыть новые маршруты из международного аэропорта Ханэда (Токио) над центром города.
«Однако ввиду опасений японской стороны о возможности инцидентов (на примере произошедшего в сентябре 2017 года случая, когда с пролетавшего над городом воздушного судна сорвалась секция крыла и при падении задела ехавшее по центру города транспортное средство) авиационные власти Японии занимаются вопросом разработки эффективных мер, направленных на соблюдение принципов безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Росавиация рекомендует авиакомпания руководствоваться положениями в аэропорту Японии, особенно в аэропорты Токио (Нарита и Ханеда). Рекомендации даны, в том числе по местах нахождения предметов, которые могут упасть с воздушного судна во время полета по самолетам Boeing-737, 767, 777, 787, Airbus A320 и Bombardier DHC-8-400.
Бюро гражданской авиации Японии зафиксировала за всю историю наблюдений более 450 случае падения предметов с самолетов во время полетов над Японией, в том числе в 2016 году — 46 случаев.
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