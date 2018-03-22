Ещё
Скоростной режим для легковых автомобилей на трассе М1 в Подмосковье увеличат до 110 км/ч с 6 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скоростной режим для легковых автомобилей на трассе М1 в Подмосковье увеличат до 110 км/ч с 6 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
С 6 апреля 2018 г. государственная компания «Автодор» увеличит до 110 км/ч максимальную разрешенную скорость движения для легковых автомобилей на участке трассы М1 «Беларусь» в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«С 6 апреля 2018 г. государственная компания «Автодор» увеличивает до 110 км/час максимальную разрешенную скорость движения для легковых автомобилей на участке трассы М1 «Беларусь» с 32 по 43 км, расположенный в Московской области. Целью увеличения скоростного режима является повышение пропускной способности автодороги и безопасности дорожного движения, создание максимально комфортных условий для пользователей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что повышение скоростного режима стало возможным после реализации ряда технических мероприятий и ремонтных работ в 2017 г., в результате которых была устранена колейность, улучшено дорожное покрытие.
«В настоящее время данный участок трассы М1 «Беларусь» соответствует I-Б технической категории. Проектная скорость движения — 120 км/ч. Здесь обустроены восемь полос движения (по четыре в оба направления), обочины разгона, разноуровневые развязки и надземные пешеходные переходы. Размер дорожных знаков, размещенных на данном участке с 32 по 43 км, увеличен, использована также светоотражающая пленка», — уточняется в сообщении.
В пресс-службе добавили, что компания ведет планомерную работу по увеличению максимально допустимой скорости на автомобильных дорогах. На участках автомобильных дорог категории I-Б увеличивается скоростной режим с 90 км/ч до 110 км/ч. На участках автодорог I-А технической категории разрешенная скорость составляет 130 км/ч.
Агентство «Москва»: последние новости
Спасатели достают из воды собаку, упавшую в Яузу в центре Москвы Расположение шлюзов для проезда по транспондеру на трассе М4 «Автодор» оптимизирует к летнему сезону В МЧС не подтвердили информацию о задымлении в ТРЦ «Рио»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии50
Савченко задержана315
Мэй может остаться без поддержки33
Обязательное медстрахование предложили отменить329
Генсек НАТО призвал Россию к ответу328
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение