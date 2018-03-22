Скоростной режим для легковых автомобилей на трассе М1 в Подмосковье увеличат до 110 км/ч с 6 апреля

С 6 апреля 2018 г. государственная компания «Автодор» увеличит до 110 км/ч максимальную разрешенную скорость движения для легковых автомобилей на участке трассы М1 «Беларусь» в Московской области . Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«С 6 апреля 2018 г. государственная компания «Автодор» увеличивает до 110 км/час максимальную разрешенную скорость движения для легковых автомобилей на участке трассы М1 «Беларусь» с 32 по 43 км, расположенный в Московской области. Целью увеличения скоростного режима является повышение пропускной способности автодороги и безопасности дорожного движения, создание максимально комфортных условий для пользователей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение скоростного режима стало возможным после реализации ряда технических мероприятий и ремонтных работ в 2017 г., в результате которых была устранена колейность, улучшено дорожное покрытие.

«В настоящее время данный участок трассы М1 «Беларусь» соответствует I-Б технической категории. Проектная скорость движения — 120 км/ч. Здесь обустроены восемь полос движения (по четыре в оба направления), обочины разгона, разноуровневые развязки и надземные пешеходные переходы. Размер дорожных знаков, размещенных на данном участке с 32 по 43 км, увеличен, использована также светоотражающая пленка», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что компания ведет планомерную работу по увеличению максимально допустимой скорости на автомобильных дорогах. На участках автомобильных дорог категории I-Б увеличивается скоростной режим с 90 км/ч до 110 км/ч. На участках автодорог I-А технической категории разрешенная скорость составляет 130 км/ч.