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Запах сероводорода сохраняется на востоке Москвы
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Запах сероводорода сохраняется на востоке Москвы 

ТАСС 21 марта 2018
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. «Мосэкомониторинг» подтвердил, что на востоке Москвы в отдельных районах сохраняется повышенная концентрация сероводорода в воздухе, при которой человек ощущает запах газа. Однако это не опасно для здоровья, заявили в среду в пресс-службе учреждения.
"Сероводород: в отдельных районах на востоке превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения], не превышен", — говорится в сообщении «Мосэкомониторинга».
Ранее в пресс-службе учреждения ТАСС заявили, что концентрация сероводорода в воздухе столицы к 11 часам пришла в норму. Однако пользователи социальных сетей продолжили сообщать о присутствии запаха этого газа на востоке города.
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