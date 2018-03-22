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На восточное побережье США обрушился сильнейший снежный шторм «Тоби»
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На восточное побережье США обрушился сильнейший снежный шторм «Тоби» 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
Северо-восток США еще не успел оправиться от сильных бурь, обрушившихся на атлантическое побережье в начале марта, как в регион пришел очередной снежный шторм «Тоби».
Непогода привела к отмене в среду более 3200 рейсов. В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено 609 рейсов, сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов. «Аэропорты имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарка [штат Нью-Джерси] сообщают об отмене более 2000 рейсов из-за бури», — уточнила администрация нью-йоркской воздушной гавани. Она рекомендовала пассажирам быть на связи с авиаперевозчиками и обязательно регулярно проверять данные о времени вылета. Рейсы "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву также были отменены из-за непогоды.
Национальная метеорологическая служба США предупредила о том, что сильные снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и приведут к подтоплению в ряде районов восточного побережья страны. Как уточнили синоптики телекомпании Си-эн-эн, данное предупреждение напрямую касается свыше 70 млн жителей США. Власти приняли решение в связи с непогодой отменить занятия в школах Нью-Йорка, Филадельфии (штат Пенсильвания) и столичного округа Колумбия.
Снежный шторм «Тоби» — четвертый с начала марта. Предыдущие три, по данным Reuters, привели к гибели девяти человек. Жертвами «Тоби» пока числятся двое, порядка 50 тыс. граждан остаются без электричества.
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