«Автодор» увеличивает скоростной режим на участке трассы М-1 «Беларусь»

"Целью увеличения скоростного режима является повышение пропускной способности автодороги и безопасности дорожного движения, создание максимально комфортных условий для пользователей", — отмечает госкомпания.

Данный участок трассы М-1 «Беларусь» соответствует I-Б технической категории. Проектная скорость движения — 120 км/ час. Здесь обустроены восемь полос движения (по четыре в оба направления), обочины разгона, разноуровневые развязки и надземные пешеходные переходы. Размер дорожных знаков, размещенных на данном участке с 32 по 43 километр, увеличен, использована также светоотражающая пленка.

"Автодор" ведет планомерную работу по увеличению максимально допустимой скорости на автомобильных дорогах. На участках автомобильных дорог категории I-Б увеличивается скоростной режим с 90 км/час до 110 км/час. На участках автодорог I-А технической категории разрешенная скорость составляет 130 км/час.