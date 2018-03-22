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«Автодор» увеличивает скоростной режим на участке трассы М-1 «Беларусь»
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«Автодор» увеличивает скоростной режим на участке трассы М-1 «Беларусь» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Государственная компания «Автодор» с 6 апреля 2018 года увеличивает до 110 км/час максимальную разрешенную скорость движения для легковых автомобилей на участке трассы М-1 «Беларусь» с 32 по 43 км, расположенный в Московской области. Об этом говорится в сообщении госкомпании.
"Целью увеличения скоростного режима является повышение пропускной способности автодороги и безопасности дорожного движения, создание максимально комфортных условий для пользователей", — отмечает госкомпания.
Данный участок трассы М-1 «Беларусь» соответствует I-Б технической категории. Проектная скорость движения — 120 км/ час. Здесь обустроены восемь полос движения (по четыре в оба направления), обочины разгона, разноуровневые развязки и надземные пешеходные переходы. Размер дорожных знаков, размещенных на данном участке с 32 по 43 километр, увеличен, использована также светоотражающая пленка.
"Автодор" ведет планомерную работу по увеличению максимально допустимой скорости на автомобильных дорогах. На участках автомобильных дорог категории I-Б увеличивается скоростной режим с 90 км/час до 110 км/час. На участках автодорог I-А технической категории разрешенная скорость составляет 130 км/час.
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