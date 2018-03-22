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В районе Волоколамска вновь появился резкий запах
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В районе Волоколамска вновь появился резкий запах 

Аргументы и Факты 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
На подъезде к Волоколамску вновь стал ощущаться резкий запах, сообщает РИА Новости.
Его можно почувствовать за несколько километров до населенного пункта, при этом в самом городе запаха нет.
В последнее время жители Волоколамского района стали жаловаться на неприятный запах с полигона «Ядрово», где сейчас введен режим ЧС. Минувшей ночью там произошел выброс свалочного газа, после чего помощь медиков потребовалась 57 детям, пятерых из которых пришлось госпитализировать.
Ухудшение здоровья пострадавших связывают с запахом с полигона, при этом эксперты Роспотребнадзора не обнаружили превышения нормативов по содержанию в воздухе загрязняющих веществ.
Ранее сообщалось, что СКР проверит уровень сероводорода на полигоне «Ядрово».
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 Ещё 3 источника 
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