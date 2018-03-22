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В окрестностях Праги на химзаводе произошел взрыв
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В окрестностях Праги на химзаводе произошел взрыв 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Погибли 6 человек.
На химическом комбинате в чешском городе Кралупи-над-Влтавоу произошел взрыв. По сведениям местного телеканала CTK, погибло не менее шести человек, количество пострадавших неизвестно.
Предприятие находится в 20 километрах к северу от центра Праги. Оттуда, а также из Либереца для эвакуации людей с завода направлены вертолеты, передает "Уралинформбюро".
На месте происшествия работают экстренные службы. Больница района Винограды в Праге заявила, что в срочном порядке готова принять пациентов в свой ожоговый центр.
Отмечается, что непосредственной угрозы для жителей Кралуп-над-Влатвою нет: завод расположен далеко от центра городка.
Химкомбинат, на котором произошел взрыв, принадлежит компании Ceska Rafinerska, входящей в концерн Unipetrol, сообщает РБК. На заводе выпускают различную продукцию, в том числе автомобильные масла.
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