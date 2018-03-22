Ещё
При подъезде к Волоколамску опять ощущается резкий запах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При подъезде к Волоколамску опять ощущается резкий запах 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
За несколько километров при подъезде к Волоколамску ощущается резкий запах, передает РИА Новости. Как сообщалось, в среду за помощью к медикам обратилось несколько десятков местных жителей.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово».
По данным городской администрации, в среду ночью на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду за медпомощью обратились 50 детей, пятерых госпитализировали, ухудшение их здоровья связывают с запахом с полигона.
При этом Роспотребнадзор в воздухе Волоколамска не обнаружил превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе.
Вести.Ru: последние новости
Испанский островок купили за 18 млн. евро После взрыва газа в Мурманске обрушилась часть многоэтажки В Ленинградской области 10 тысяч человек остались без электричества из-за аварии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу320
Обязательное медстрахование предложили отменить78
С IKEA можно попрощаться17
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого238
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога77
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение