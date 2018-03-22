При подъезде к Волоколамску опять ощущается резкий запах

За несколько километров при подъезде к Волоколамску ощущается резкий запах, передает РИА Новости . Как сообщалось, в среду за помощью к медикам обратилось несколько десятков местных жителей.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово».

По данным городской администрации, в среду ночью на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду за медпомощью обратились 50 детей, пятерых госпитализировали, ухудшение их здоровья связывают с запахом с полигона.