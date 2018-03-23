Самолеты НАТО провели разведку у границ России на Финском заливе

Самолеты AWACS, состоящие на службе ВВС Франции и натовского командования, совершили разведывательные полеты возле границ Ленинградской области к югу от Финского залива. Об этом сообщил «Интерфакс».

Французский E -3 °F с бортовым номером 201, оснащенный радиолокационным оборудованием, которое позволяет изучать обстановку на расстоянии нескольких сотен километров, с 14:00 летал над северо-востоком

Эстонии и южной частью Финского залива, приближаясь на 30 километров к российскому острову Тютерс.

Следом за ним в регион прибыл натовский самолет с бортовым номером

LX-N90442, который взлетел с аэродрома в Германии . Он проследовал по похожему маршруту в районе 16:30.