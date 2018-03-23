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Самолеты НАТО провели разведку у границ России на Финском заливе
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Самолеты НАТО провели разведку у границ России на Финском заливе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Самолеты AWACS, состоящие на службе ВВС Франции и натовского командования, совершили разведывательные полеты возле границ Ленинградской области к югу от Финского залива. Об этом сообщил «Интерфакс».
Французский E  -3 °F  с бортовым номером 201, оснащенный радиолокационным оборудованием, которое позволяет изучать обстановку на расстоянии нескольких сотен километров, с 14:00 летал над  северо-востоком
Эстонии и южной частью Финского залива, приближаясь на 30 километров к российскому острову Тютерс.
Следом за ним в регион прибыл натовский самолет с бортовым номером
LX-N90442, который взлетел с аэродрома в Германии. Он проследовал по похожему маршруту в районе 16:30.
Активность западной авиации возле российских границ фиксировалась на протяжении этой недели. В начале недели за обстановкой в Балтийском регионе наблюдали семь бортов, стоящих на службе нескольких стран блока НАТО. А вчера российские берега черноморского побережья облетел американский беспилотник, который произвел несколько пролетов возле Крыма и берегов Краснодарского края.
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