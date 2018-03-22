Сейсмологи подтвердили возможность мощного цунами на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК , 22 мар — РИА Новости . Дальневосточные сейсмологи подтверждают вероятность мощного цунами на побережье ДФО в ближайшее время, однако отмечают, что механизм оповещения при опасности катастрофы отработан.

Ранее Центр «Антистихия» сообщил, что возможные сильные землетрясения могут в 2018 году вызвать волны цунами у берегов Камчатского края , острова Сахалин, Курильских островов и Приморского края интенсивностью до 5 по шкале Имамури-Ииды-Соловьева с возможными ЧС до федерального характера.

Эти данные не противоречат действующему долгосрочному прогнозу о наиболее вероятном местоположении сильного землетрясения магнитудой 7,7 и выше, считает директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

"Вероятность такого землетрясения в указанном районе в течение ближайших пяти лет составляет около 30%. Землетрясения подобной силы регулярно происходят на Камчатке и Курильских островах, именно поэтому наш регион — один из наиболее сейсмоактивных на Земле", — отметил Чебров.

Природа Курильских островов

Опасность есть всегда

По данным Камчатского центра цунами, первые сведения об этом явлении на полуострове относятся к 1737 году, а всего за последующие годы отмечено порядка 30 случаев цунами. Все они подходили к тихоокеанским берегам полуострова.

"Можно отметить три случая наиболее сильных цунами на Камчатке, принесших значительный материальный ущерб. Это цунами 14 апреля 1923 года, 5 ноября 1952 года, 23 мая 1960 года. Высота волн в разные годы достигала от 6 до 15 метров. Всем этим событиям предшествовали сильные землетрясения", — рассказал представитель Камчатского центра цунами.

По данным Примгидромета, в основном цунами возникает в Тихом океане. Из 400 действующих сегодня на земле вулканов 330 расположены в его бассейне, здесь происходит более 80% всех землетрясений. Побережье Приморского края подвержено воздействию цунами, возникающего в результате землетрясений в Японском море у западного побережья Японского архипелага.

В Центр цунами, который работает в крае, входят посты наблюдения уровня моря в Посьете , Владивостоке, Находке , Преображении, Рудной Пристани и Сосуново.

"Цунами возможно — такая опасность всегда есть, и это явление всегда непредсказуемо. Мы обрабатываем данные о землетрясении — его мощности, глубине очага, цунамигенности. При достаточно интенсивном сейсмособытии мы отправляем данные океанологам, они просчитывают возможность и интенсивность цунами, и сигнал идет дальше — к МЧС , властям", — сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.

Цунами интенсивностью 5 считается «довольно серьезным», заявил собеседник агентства. По его словам, землетрясение считается цунамигенным при магнитуде более 7 и при очаге, залегающем на глубине менее 120 километров, на дне моря.

Готовы к реагированию

Представитель центра «Владивосток» заявил, что сегодня Приморье готово к реагированию на возможное цунами.

"В Приморье случаются мощные и глубокофокусные землетрясения, но не часто. Тем не менее, сейсмособытия такого характера возможны. Поэтому мы регулярно проводим совместные учения с коллегами с Сахалина и Камчатки, в ходе которых получаем вводные об условном землетрясении, рассчитываем все данные и передаем телеграмму соответствующим службам. По регламенту, при землетрясении на удалении до 1 тысячи километров от Владивостока у нас есть 10 минут на сбор информации и оповещение", — добавил собеседник.

Обычно время достижения волн цунами населенных пунктов края колеблется от 15 минут до 1,5 часа.

Последнее цунами фиксировалось в Приморье в июле 1993 года. Тогда землетрясение в Японском море вызвало волну, которая в течение часа достигла побережья Приморского края. Практически по всему побережью региона — в Моряке-рыболове, Каменке, Пластуне, Рудной Пристани — высота волны цунами достигала 2,5-3,5 метров, местами был нанесен ущерб. Заплеск волны достигал 250-350 метров.

Необычный морской отлив

В истории России самое разрушительное землетрясение — в Нефтегорске в 1995 году — и самое катастрофическое цунами — в Северо-Курильске в 1952 году — произошли на территории Сахалинской области . В 1952 году огромными волнами практически был уничтожен город Северо-Курильск, военно-морская база на острове Шумшу, а также ряд более мелких населенных пунктов на тихоокеанском побережье Северных Курил и Камчатки. Высота волн достигала 15-18 метров. По оценкам ряда архивных источников, в ту трагическую ночь на Северных Курилах погибли около 13 тысяч человек.

Возможно, именно поэтому сахалинцы опасаются приближения цунами. Так, на днях жители прибрежных городов Холмска Невельска были всерьез встревожены сильным отливом, который наблюдали 20 марта. По словам очевидцев, море отошло от берега на несколько сотен метров. Возможное объяснение этому явлению дал начальник отдела морских прогнозов Сахалинского гидрометеоцентра Михаил Кузнецов

"Мы проанализировали ход уровня воды как раз в этот день — 20 марта. На ход приливо-отливного уровня наложилось колебание, которое пришло извне, оно имело размах около 50 сантиметров. Период колебания пришелся более чем на двое суток. Получилось, что приливо-отливные колебания происходили уже на фоне этого явления", — говорит Кузнецов.

Это привело к тому, что уровень прилива в районе Холмска, Невельска и в целом юго-западного побережья Сахалина находился ниже обычной отметки на 20-30 сантиметров. «И создалось впечатление, что образовался какой-то огромный отлив, люди, конечно, забеспокоились, подумали в первую очередь, что это цунами может быть, но это не цунами, это результат внешнего колебания», — сказал специалист.

Природа этого колебания, по его гипотезе, заключается либо во внутренних волнах, подошедших в этот район и вышедших на поверхность в районе береговой черты, либо в колебаниях между берегами материка и Сахалина в Татарском проливе.

"Это происходит очень редко. По крайней мере, я работаю здесь 45-й год, и не было такого, чтобы люди сообщали, тревожились тем, что вода отходит, но это было заметно. Я не припоминаю такого. Это редкое явление, но раньше такое наблюдалось, теоретически это было возможно", — пояснил Кузнецов.

Поисково-спасательные работы ведутся в районе землетрясения в Нефтегорске. 27 мая 1995 Поисково-спасательные работы в районе землетрясения в Нефтегорске. 27 мая 1995

Признаки цунами

По данным сейсмологов, признаками угрозы цунами, кроме быстрого отхода воды и осушки дна, является быстрое понижение уровня моря в прилив или повышение в отлив. При этом смолкает шум прибоя, наступает необычная тишина. Чем дальше отступает вода от берега, тем выше могут быть волны цунами. Кроме того, зимой наблюдается необычный дрейф плавучего льда, внезапное возникновение трещин в припае.

Также одним из признаков цунами может быть массовое появление мертвой рыбы, «дрожание моря», помутнение воды в штиль, образование необычно сильных течений, заметное понижение уровня в колодцах или их пересыхание, необычные световые явления. Иногда не только цунами, но и подводному землетрясению предшествует появление вблизи берега глубоководных рыб. Тем не менее, все эти признаки не обязательно указывают на цунами, отмечают специалисты.

Действия при цунами

Специалисты также приводят план действий при цунами. Так, когда поступает сигнал об опасности, местным жителям необходимо уйти из опасной зоны согласно плану эвакуации. Если человек находится вне зоны слышимости предупреждения или в труднодоступных районах побережья, он должен уйти от моря в глубину суши на возвышенность, где высота над уровнем моря составляет 30-40 метров. Если человек находится на берегу замкнутой бухты, то высота должна быть не менее 5 метров. Уходить от берега нужно вверх по склонам, идти по долинам рек опасно. Если рядом нет возвышенности, то необходимо уйти от берега не менее чем на 2-3 километра. При угрозе цунами суда, стоящие в прибрежных водах и у причалов, уводят в открытое море.

По данным специалистов, если в течение 1-2 часов после сильного землетрясения волна не обрушилась на берег, то, как правило, угрозы цунами уже нет. Но если ударила первая волна, то за ней следуют другие, и наиболее мощными будут вторая и третья.