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В Вологодской области при пожаре в жилом доме погиб человек
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В Вологодской области при пожаре в жилом доме погиб человек 

РИА Новости 36 минут назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал при пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Сокол Вологодской области, площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"На улице Молодежная на площади 500 квадратных метров горит двухэтажный двенадцатиквартирный жилой дом. Пострадали два человека, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания эвакуированы шесть человек, люди размещены в двух автобусах. Обстоятельства пожара выясняются.
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