В Вологодской области при пожаре в жилом доме погиб человек

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Один человек погиб и один пострадал при пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Сокол Вологодской области , площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Молодежная на площади 500 квадратных метров горит двухэтажный двенадцатиквартирный жилой дом. Пострадали два человека, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из горящего здания эвакуированы шесть человек, люди размещены в двух автобусах. Обстоятельства пожара выясняются.