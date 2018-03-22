Самолет «Саратовских авиалиний» вернулся на стоянку из‐за сработавшей во время разбега сигнализации

Взлет самолета Як‐42, принадлежащего «Саратовским авиалиниям», пришлось отменить из‐за сигнализации, которая сработала во время разбега. Об этом сообщили в пресс‐службе авиаперевозчика.

Лайнер со 102 пассажирами и семью членами экипажа должен был вылететь из аэропорта Саратов-Центральный утром 22 марта.

При выполнении рейса 6В-9532 по маршруту Саратов-Сургут на самолете Як-42 авиакомпании «Саратовские авиалинии» во время разбега на взлетно-посадочной полосе сработала предупреждающая сигнализация одного из трех двигателей

— пресс-служба.

Экипаж принял решение прекратить взлет и самолет вернулся на стоянку. Там его осмотрели специалисты, которые не нашли внешних повреждений двигателя и всего воздушного судна в целом.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров разместили в гостинице и обеспечили горячим питанием. вылет резервного борта, который доставит их в пункт назначения намечен на 14:00 по местному времени.