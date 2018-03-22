При пожаре на Луховицкой швейной фабрике пострадал человек, заявил источник

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Один человек пострадал от продуктов горения при пожаре в четырехэтажном здании швейной фабрики в подмосковных Луховицах , эвакуированы около 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Очаг пожара находился на первом этаже 4-этажного здания Луховицкой швейной фабрики по адресу: улица Советская, дом 3а. Один работник госпитализирован в районную центральную больницу с отравлением продуктами горения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. Всего из здания эвакуировали 13 человек. Обстоятельства пожара выясняются.