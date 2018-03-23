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МЧС эвакуировало получившего травму рыбака с траулера «Сиглан»
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МЧС эвакуировало получившего травму рыбака с траулера «Сиглан» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вертолет МЧС эвакуировал с траулера «Сиглан», ведущего промысел в Охотском море, получившего травму рыбака. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.
"Сообщение, что с судна «Сиглан» требуется эвакуация члена экипажа по медицинским показаниям, поступило дежурному территориального центра медицины катастроф Магаданской области. В район нахождения судна на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, постоянно базирующемся в Магаданском аэропорту, вылетели специалисты Центра медицины катастроф и спасатели", — сообщила пресс-служба.
По данным пресс-службы, используя специальное снаряжение медицинского модуля, спасатели подняли пострадавшего на борт вертолета, где врачи оказали ему первую помощь. Травмированного рыбака доставили в Магаданскую областную больницу, где ему оказали специализированную медицинскую помощь, госпитализировали и назначили необходимое лечение.
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