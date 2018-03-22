Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку

Специалисты благополучно вытащили на берег собаку, которая упала в реку в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«Спасательная операция завершена. Животное сняли с островка и доставили на берег, пес не пострадал», — сказал собеседник агентства.