Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку 

Специалисты благополучно вытащили на берег собаку, которая упала в реку в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«Спасательная операция завершена. Животное сняли с островка и доставили на берег, пес не пострадал», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что в районе Рубцовской набережной собака упала в реку. Несколько часов спасателям не удавалось добраться до животного, однако она сама добралась до островка посреди воды и грелась на солнце, дожидаясь специалистов.