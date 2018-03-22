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Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
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Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Специалисты благополучно вытащили на берег собаку, которая упала в реку в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«Спасательная операция завершена. Животное сняли с островка и доставили на берег, пес не пострадал», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что в районе Рубцовской набережной собака упала в реку. Несколько часов спасателям не удавалось добраться до животного, однако она сама добралась до островка посреди воды и грелась на солнце, дожидаясь специалистов.
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