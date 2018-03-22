США, Великобритания, Япония и Австралия проводят учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Вашингтон, 22 марта /Синьхуа/ — Ежегодные многосторонние учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий «Тихоокеанское партнерство» стартовали в среду на острове Яп /Федеративные Штаты Микронезии/, в них участвуют военнослужащие из США, Великобритании, Японии и Австралии. Об этом сообщили в среду в Пентагоне.
"Мы прибыли на Яп для установления связей и укрепления способностей по сотрудничеству в будущем", — отметил на церемонии начала маневров заместитель командующего учениями, капитан ВМС США Питер Олив.
В ходе маневров военнослужащие вместе с местными специалистами окажут в регионе медицинскую, стоматологическую, ветеринарную и инженерную помощь.