Ещё
США, Великобритания, Япония и Австралия проводят учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США, Великобритания, Япония и Австралия проводят учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 22 марта /Синьхуа/ — Ежегодные многосторонние учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий «Тихоокеанское партнерство» стартовали в среду на острове Яп /Федеративные Штаты Микронезии/, в них участвуют военнослужащие из США, Великобритании, Японии и Австралии. Об этом сообщили в среду в Пентагоне.
"Мы прибыли на Яп для установления связей и укрепления способностей по сотрудничеству в будущем", — отметил на церемонии начала маневров заместитель командующего учениями, капитан ВМС США Питер Олив.
В ходе маневров военнослужащие вместе с местными специалистами окажут в регионе медицинскую, стоматологическую, ветеринарную и инженерную помощь.
По информации Пентагона, в учениях принимают участие свыше 800 человек. Корабли, участвующие в маневрах, сделают промежуточные остановки в Индонезии, Малайзии, Палау, Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме и Федеративных Штатах Микронезии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
На Нью-Йорк снова обрушился буран По меньшей мере шесть человек погибли при наводнении в Кении Суд в Японии обязал выплатить компенсации по делу "Фукусимы-1"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»71
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом178
Россиян ждет повышение подоходного налога1606
Украина назло России уничтожила свою промышленность406
Видео
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
01:43
Экс-любовницу Абдулова проверили на детекторе лжи
Шоу-бизнес
20:00
Суд по делу Рыбки и Лесли перенесли
Шоу-бизнес Происшествия
00:34
У преследуемого Панина больше нет сил
Шоу-бизнес
03:08
Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Новости Москвы Погода
01:28
Пилот чудом избежал катастрофы
Происшествия
00:53
Народ в ужасе от ритуала с ребенком Рапунцель
Шоу-бизнес
01:00
Поклонники возмущены отношением Бузовой к отцу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение