США, Великобритания, Япония и Австралия проводят учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий

Великобритании, Японии и Вашингтон, 22 марта / Синьхуа / — Ежегодные многосторонние учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий «Тихоокеанское партнерство» стартовали в среду на острове Яп /Федеративные Штаты Микронезии/, в них участвуют военнослужащие из США Австралии . Об этом сообщили в среду в Пентагоне. "Мы прибыли на Яп для установления связей и укрепления способностей по сотрудничеству в будущем", — отметил на церемонии начала маневров заместитель командующего учениями, капитан ВМС США Питер Олив. В ходе маневров военнослужащие вместе с местными специалистами окажут в регионе медицинскую, стоматологическую, ветеринарную и инженерную помощь. Малайзии, Палау, Шри-Ланке, Таиланде, По информации Пентагона, в учениях принимают участие свыше 800 человек. Корабли, участвующие в маневрах, сделают промежуточные остановки в Индонезии Вьетнаме и Федеративных Штатах Микронезии. —0—