Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на месте схода снежной лавины в Красноярском крае 

В Красноярском крае сотрудники МО МВД России «Курагинский» обеспечивают безопасность движения в месте схода снежной лавины на 28 километре автодороги «Курагино-Черемшанка».
В результате схода снежной лавины объемом около 200м³ движение транспортных средств на участке автодороги протяженностью 10 метров ограничено.
Наряд дорожно-патрульной службы обеспечивает безопасность на месте происшествия до полного восстановления движения. В результате схода лавины никто не пострадал. Для очистки проезжей части задействованы три единицы спецтехники, 5 сотрудников дорожной службы.
Сотрудники ОГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок по данному участку и соблюдать меры безопасности.