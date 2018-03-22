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Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на месте схода снежной лавины в Красноярском крае
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Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на месте схода снежной лавины в Красноярском крае 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Красноярском крае сотрудники МО МВД России «Курагинский» обеспечивают безопасность движения в месте схода снежной лавины на 28 километре автодороги «Курагино-Черемшанка».
В результате схода снежной лавины объемом около 200м³ движение транспортных средств на участке автодороги протяженностью 10 метров ограничено.
Наряд дорожно-патрульной службы обеспечивает безопасность на месте происшествия до полного восстановления движения. В результате схода лавины никто не пострадал. Для очистки проезжей части задействованы три единицы спецтехники, 5 сотрудников дорожной службы.
Сотрудники ОГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок по данному участку и соблюдать меры безопасности.
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