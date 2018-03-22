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В Ленинградской области из-за столкновения автобуса и грузовика пострадали пять человек
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В Ленинградской области из-за столкновения автобуса и грузовика пострадали пять человек 

Газета.Ru 36 минут назад
В Тосненском районе Ленинградской области столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.
"На 636 километре автодороги «Россия» водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, столкнулся с остановившимся на остановке автобусом ПАЗ", — говорится в заявлении.
Также отмечается, что в автобусе пострадали пять человек. В настоящее время они находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее сообщалось, что В Томской области в лобовом столкновении автобуса и грузовика двое человек погибли, а еще 12 пострадали.
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