В Ленинградской области из-за столкновения автобуса и грузовика пострадали пять человек

В Тосненском районе Ленинградской области столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

"На 636 километре автодороги «Россия» водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, столкнулся с остановившимся на остановке автобусом ПАЗ", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в автобусе пострадали пять человек. В настоящее время они находятся в удовлетворительном состоянии.