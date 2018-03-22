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В Смышляевке сгорел автомобиль
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В Смышляевке сгорел автомобиль 

Волга Ньюс 24 минуты назад
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе трех человек личного состава и одной единицы техники.
Пожар ликвидирован в 5:49. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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