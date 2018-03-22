Расположение шлюзов для проезда по транспондеру на трассе М4 «Автодор» оптимизирует к летнему сезону

Об этом журналистам сообщил председатель правления компании Сергей Кельбах.

«Работа по подготовке трассы М4 «Дон» к летнему сезону ведется, у нас есть для этого целая программа. Мы на старых участках, на 322 км (платный участок с 287 по 322 км в Тульской области с пунктом взимания платы на 322 км — прим. Агентства «Москва» ), на 260 км (платный участок с 225 по 260 км в Тульской области с пунктом взимания платы на 228 км) оптимизируем с учетом опыта расположение шлюзов для транспондеров, поменяем схемы», — сказал С. Кельбах.

Транспондер — электронное устройство, с помощью которого происходит бесконтактная оплата проезда по платным участкам ГК «Автодор». Деньги автоматически снимаются со специального счета автовладельца при проезде через пункт взимания платы. Использование транспондера позволяет, не останавливаясь, беспрепятственно проехать пункт оплаты, дает существенные скидки и возможность участвовать в акциях и программе лояльности компании.