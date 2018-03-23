Под Волгоградом 63-летний мужчина сгорел в своем доме

63-летний пенсионер погиб в результате пожара в своем частном доме в Даниловском районе Волгоградской области 22 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании в хуторе Петруши в 16:29. На улице Подгорной по всей площади загорелся деревянный дом. Расчетам 36-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь в 16:47.

По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.