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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире на юге столицы
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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире на юге столицы 

Москва24 33 минуты назад
Фото: Москва24
Об этом сообщил источник в экстренных службах города.
По его словам, возгорание произошло утром 22 марта в квартире на Загородном шоссе, дом 10, корпус 10, передает Агентство «Москва».
В столичном главке МЧС подтвердили информацию, уточнив, что из соображений безопасности из дома также были выведены восемь человек. В ведомстве отметили, что на данный момент огонь потушен.
Накануне днем пожарным удалось спасти двух человек при тушении возгорания в квартире жилого дома в столичном районе Ясенево. Инцидент произошел по адресу улица Вильнюсская, дом 7, корпус 2. Пожар начался в квартире на третьем этаже, его площадь составила три квадратных метра.
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