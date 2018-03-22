В Уфе перед паводком укрепят набережную Белой

В башкирской столице идет масштабная реконструкция уфимской набережной, которая защитит город от наводнений. И на сегодняшний день рабочие приступили к ремонт на участке от бассейна «Юность» до реки Сутолоки, протяженность которого составляет 2 километра.

— На строительстве одновременно задействованы 300 человек, до 50 единиц спецтехники. Уже выполнены работы по установке чугунных ограждений и выполняется покрытие площадок на разных отметках. Работы идут с опережением графика, — прокомментировал начальник участка, руководитель строительства Арсений Муртазин.

В целом проект набережной реки Белой разделен на четыре этапа строительства: от памятника Салавату Юлаеву до комплекса «Юность» (1,2 км), от комплекса «Юность» до ул. Пугачева, включая Монумент Дружбы (2 км), по ул. Пугачева до ул. Бельской (0,92 км), от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста через реку Белую (0,8 км).

Правительство республики запустило стройку еще в конце 2013 года. Общая стоимость проекта оценивается почти в три миллиарда рублей. Благоустроенную набережную планируют открыть в 2019 году, к 100-летию Башкирии

С вводом в эксплуатацию данного сооружения столица получит современную, обустроенную по последнему слову гидротехники набережную, также будет обеспечена надежная защита во время наводнений.