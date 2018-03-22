Снежная лавина сошла на дорогу в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК , 22 марта. / ТАСС /. Снежная лавина сошла на автодорогу в Курагинском районе Красноярского края в четверг. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"В 11:00 крск (07:00 мск) поступила информация о том, что в Курагинском районе на 28 км автодороги местного значения Курагино — Черемшанка произошел сход снежной массы (объемом 170 кубометров)", — говорится в сообщении.