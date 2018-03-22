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Снежная лавина сошла на дорогу в Красноярском крае
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Снежная лавина сошла на дорогу в Красноярском крае 

ТАСС 48 минут назад
КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Снежная лавина сошла на автодорогу в Курагинском районе Красноярского края в четверг. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
"В 11:00 крск (07:00 мск) поступила информация о том, что в Курагинском районе на 28 км автодороги местного значения Курагино — Черемшанка произошел сход снежной массы (объемом 170 кубометров)", — говорится в сообщении.
Движение по автодороге ограничено в обоих направлениях. Скопления автомобильного транспорта нет. На расчистке дороги работают 12 человек и 5 единиц техники дорожно-ремонтных служб и МЧС.
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