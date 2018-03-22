За уральскими автомобилистами наследят на 130 миллионов рублей

На дорогах Свердловской области установят дополнительные камеры фиксации нарушений. Работы обойдутся в 130 млн рублей, об этом сообщает в четверг, 22 марта, «АиФ-Урал»

Аукцион на поиск подрядчика был размещен на сайте госзакупок. Согласно документации, компания-победитель должна будет установить на дорогах не менее 58 стационарных и не менее 67 передвижных средств фото и видеофиксации наблюдений.

Новые камеры рекомендовано установить на 21 участке дорог. Четыре — в Краснотурьинске , шесть — в Первоуральске , пять — в Каменске-Уральском и четыре — в Березовском и десять — в Екатеринбурге

Также за автонарушителями будут следить на участке с 164 по 169 и с 300 по 330 км автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, с 289 по 291 км автодороги Пермь — Екатеринбург, с 204 по 206 км трассы Екатеринбург-Тюмень, с 169 по 171 км на подъезде к уральской столице со стороны дороги М5 «Урал». Кроме того, фикисровать нарушения будут на участке с 12 по 13 и с 13 по 14 км автодороги Екатеринбург-Невьянск, с 10 по 15 км южного подъезда к Нижнему Тагилу. с 0 по 11 км трассы Екатеринбург — аэропорт Кольцово , с 19 по 23 км на ЕКАД в Березовском, с 32 по 34 км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда, а также с 72 по 76 км на ЕКАД в Екатеринбурге.

В конкурсной документации обозначены четкие требования к камерам, всего по итогам работы предстоит отснять не менее 500 тысяч видео и фотоматериалов.

Подрядчика определят уже 16 апреля. Камеры он должен будет установить в течение 60 дней с даты заключения контракта, а оказывать услуги — до 15 сентября 2018 года.