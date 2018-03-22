В Индонезии не менее 30 человек пострадали от ядовитого вулканического газа

Как сообщил представитель местного отделения агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в общей сложности из района распространения газа в индонезийской провинции Восточная Ява были эвакуированы 200 человек.

Как сообщает портал Netral News, информацию о наличии пострадавших от ядовитого газа подтвердил представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. По его словам, они находятся в больнице.