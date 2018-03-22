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В Индонезии не менее 30 человек пострадали от ядовитого вулканического газа
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В Индонезии не менее 30 человек пострадали от ядовитого вулканического газа 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали от ядовитого газа, распространившегося из кратера вулкана Иджен в Индонезии, передает агентство Синьхуа.
Как сообщил представитель местного отделения агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в общей сложности из района распространения газа в индонезийской провинции Восточная Ява были эвакуированы 200 человек.
Как сообщает портал Netral News, информацию о наличии пострадавших от ядовитого газа подтвердил представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. По его словам, они находятся в больнице.
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