Ещё
Следствие проверяет обстоятельства гибели 4 человек на пожаре во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следствие проверяет обстоятельства гибели 4 человек на пожаре во Владивостоке 

ТАСС 20 марта 2018
ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Приморье проводят проверку по факту гибели четырех человек при пожаре во Владивостоке, сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
"По факту смерти четырех граждан во время пожара Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю проводит доследственную проверку, выясняются все обстоятельства, назначены экспертизы. В ближайшее время будет принято процессуальное решение", — сообщила собеседница.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре в частном доме во Владивостоке поступило дежурному 19 марта в 22:44 местного времени (15:44 мск). «При помощи комплектов защиты органов дыхания, пожарным удалось вывести из огня четырех человек, еще семь было эвакуировано. На месте пожара также были обнаружены четверо пострадавших без признаков жизни, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий», — говорится в сообщении.
Пожар полностью ликвидировали в 23:26 местного времени (16:26 мск), отмечает пресс-служба регионального главка МЧС. Обстоятельства и причины произошедшего пожара устанавливаются.
ТАСС: последние новости
В Ростове возбудили дело по факту гибели девушки Снежная лавина сошла на дорогу в Красноярском крае Под Красноярском открыли федеральную трассу для движения автобусов после снегопада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога941
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке174
Призывников заставят являться в военкомат без повесток234
Панин с огромным долгом сбежал из России156
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики95
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение