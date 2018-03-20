Следствие проверяет обстоятельства гибели 4 человек на пожаре во Владивостоке

"По факту смерти четырех граждан во время пожара Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю проводит доследственную проверку, выясняются все обстоятельства, назначены экспертизы. В ближайшее время будет принято процессуальное решение", — сообщила собеседница.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре в частном доме во Владивостоке поступило дежурному 19 марта в 22:44 местного времени (15:44 мск). «При помощи комплектов защиты органов дыхания, пожарным удалось вывести из огня четырех человек, еще семь было эвакуировано. На месте пожара также были обнаружены четверо пострадавших без признаков жизни, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий», — говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидировали в 23:26 местного времени (16:26 мск), отмечает пресс-служба регионального главка МЧС. Обстоятельства и причины произошедшего пожара устанавливаются.