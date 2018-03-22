В Волгоградской области обновят более 52 000 км противопожарных полос

Специалисты обновят более 52 000 километров противопожарных минерализованных полос на территории лесного фонда Волгоградской области в 2018 году.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, это на 2 000 километров больше, чем в 2017 году.

Работы по опашке лесных массивов во всех 22 лесничествах начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.

На сегодняшний день в регионе для охраны лесов от огня действуют 22 пожарно-химические станции Волгоградского лесопожарного центра, в распоряжении которого находится 22 автоцистерны, 48 лесопатрульных комплексов, 61 трактор, три бульдозера, два топливозаправщика и другая спецтехника.

Безопасность жителей отдаленных населенных пунктов обеспечивают 145 пожарных машин, 10 спасательных и 35 оперативно-служебных автомобилей.