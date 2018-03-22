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В Волгоградской области обновят более 52 000 км противопожарных полос
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В Волгоградской области обновят более 52 000 км противопожарных полос 

АиФ Волгоград 35 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Специалисты обновят более 52 000 километров противопожарных минерализованных полос на территории лесного фонда Волгоградской области в 2018 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, это на 2 000 километров больше, чем в 2017 году.
Работы по опашке лесных массивов во всех 22 лесничествах начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.
На сегодняшний день в регионе для охраны лесов от огня действуют 22 пожарно-химические станции Волгоградского лесопожарного центра, в распоряжении которого находится 22 автоцистерны, 48 лесопатрульных комплексов, 61 трактор, три бульдозера, два топливозаправщика и другая спецтехника.
Безопасность жителей отдаленных населенных пунктов обеспечивают 145 пожарных машин, 10 спасательных и 35 оперативно-служебных автомобилей.
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