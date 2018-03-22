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В Екатеринбурге вынуждено приземлились два самолета
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В Екатеринбурге вынуждено приземлились два самолета 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
Самолеты рейсов Москва-Костанай и Москва-Омск приземлились в Екатеринбурге из-за тумана в городах назначения.
— Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Костанай (Казахстан) и рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы в Омск совершили посадку в Кольцово в связи со сложными метеоусловиями в городах прибытия. Самолет до Костаная прилетел в 5:05, вылетел в 10:15, самолет до Омска прилетел в 8:30 и вылетел в 11:50, — рассказал «РГ» руководитель пресс-службы аэропорта Андрей Клименских.
Во время незапланированной посадки пассажиры находились в зале ожидания.
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