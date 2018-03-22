В Екатеринбурге вынуждено приземлились два самолета 

Самолеты рейсов Москва-Костанай и Москва-Омск приземлились в Екатеринбурге из-за тумана в городах назначения.
— Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Костанай (Казахстан) и рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы в Омск совершили посадку в Кольцово в связи со сложными метеоусловиями в городах прибытия. Самолет до Костаная прилетел в 5:05, вылетел в 10:15, самолет до Омска прилетел в 8:30 и вылетел в 11:50, — рассказал «РГ» руководитель пресс-службы аэропорта Андрей Клименских.
Во время незапланированной посадки пассажиры находились в зале ожидания.