Ещё
Под Красноярском открыли федеральную трассу для движения автобусов после снегопада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Красноярском открыли федеральную трассу для движения автобусов после снегопада 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. На федеральной трассе «Енисей», связывающей Красноярск с югом региона (Хакасией и Тувой), сняли ограничения для движения автобусов. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Вечером в среду из-за сильного снегопада с 15 по 125 километр ввели ограничение для движения автобусов.
"В 06:00 (02:00 мск) 22 марта дорога расчищена, открыта для движения автобусов", — говорится в сообщении.
На расчистке трассы работали 13 единиц техники и 23 человека. На автовокзале Красноярска задержали десять автобусных рейсов.
ТАСС: последние новости
Источник: в Томской области в ДТП с автобусом два человека погибли, более 10 пострадали Дороги в аэропорт Норильска открыты для движения транспорта В Ростове-на-Дону погибла девушка после падения на нее дерева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ могут повысить подоходный налог465
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке134
Панин с огромным долгом сбежал из России99
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД122
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи49
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение