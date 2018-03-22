Кения может превратиться в остров

Большинство ученых считают, что в скором времени в Восточно-Африканской рифтовой долине произойдет катастрофа, континент медленно раскалывается на две части, образуя трещины и разломы, которые уничтожат транспортную и городскую инфраструктуру.

Ученые считают, что уже через 3-4 миллиона лет восточная часть Африки отделится от материка. Уже сейчас между Ливаном Мозамбиком существует разлом длиной шесть тысяч километров. Скорость, с которой две плиты (Нубийская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.

Помогают в появлении разломов и обильные дожди, из-за которых появляются неровности. Например, 19 марта крупный разлом пересек кенийскую дорогу Mai-Mahiu Narok, которую пришлось срочно ремонтировать, однако эта временная мера не спасет ее от разрушения, пишет Лента.ру

Новости экологии: Искусственные меры не остановят таяние ледников