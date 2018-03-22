Ещё
Кения может превратиться в остров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кения может превратиться в остров 

Свободная пресса 29 минут назад
Большинство ученых считают, что в скором времени в Восточно-Африканской рифтовой долине произойдет катастрофа, континент медленно раскалывается на две части, образуя трещины и разломы, которые уничтожат транспортную и городскую инфраструктуру.
Ученые считают, что уже через 3-4 миллиона лет восточная часть Африки отделится от материка. Уже сейчас между Ливаном и Мозамбиком существует разлом длиной шесть тысяч километров. Скорость, с которой две плиты (Нубийская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.
Помогают в появлении разломов и обильные дожди, из-за которых появляются неровности. Например, 19 марта крупный разлом пересек кенийскую дорогу Mai-Mahiu Narok, которую пришлось срочно ремонтировать, однако эта временная мера не спасет ее от разрушения, пишет Лента.ру.
Новости экологии: Искусственные меры не остановят таяние ледников
Свободная пресса: последние новости
Автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб под Томском, есть жертвы На Филиппинах автобус рухнул в овраг, погибло 19 человек Во Владивостоке в приюте для бездомных погибли четыре человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ хотят повысить подоходный налог168
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД113
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке118
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи43
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»372
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение