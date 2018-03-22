Самолет Москва-Владивосток вынужденно приземлился в Новосибирске

Пресс-служба аэропорта Владивостока сообщила о вынужденной посадке в Новосибирске самолета, выполнявшего рейс из Москвы во Владивосток, передает Интерфакс

Сообщается, что рейс SU-1702 авиакомпании «Аэрофлот» в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево из-за плохого самочувствия пассажира.

Согласно информации электронного табло аэропорта, по расписанию должен был приземлиться во Владивостоке в 12:20 по местному времени (05:20 по московскому времени). В настоящее время на табло сообщается расчетное время прибытия 14:15 (07:15 по московскому времени).