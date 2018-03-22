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Самолет Москва-Владивосток вынужденно приземлился в Новосибирске
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Самолет Москва-Владивосток вынужденно приземлился в Новосибирске 

Аргументы и Факты 22 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Пресс-служба аэропорта Владивостока сообщила о вынужденной посадке в Новосибирске самолета, выполнявшего рейс из Москвы во Владивосток, передает Интерфакс.
Сообщается, что рейс SU-1702 авиакомпании «Аэрофлот» в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево из-за плохого самочувствия пассажира.
Согласно информации электронного табло аэропорта, по расписанию должен был приземлиться во Владивостоке в 12:20 по местному времени (05:20 по московскому времени). В настоящее время на табло сообщается расчетное время прибытия 14:15 (07:15 по московскому времени).
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