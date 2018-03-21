Ещё
Очевидец рассказал об обрушении крыши административного здания в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидец рассказал об обрушении крыши административного здания в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Здание в Москве, в котором в среду вечером обрушилась крыша, несколько лет служило «сквотом» для бездомных, после жалоб жителей вход в дом закрыли, и бездомные там после этого не появлялись, рассказал журналистам очевидец обрушения, местный житель Игорь Токарев.
Ранее МЧС проинформировало, что в центре столицы обрушилась кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров, никто не пострадал. "Пятый канал" сообщал, что обрушение якобы произошло в московской школе №2054, однако ее директор опроверг эти данные.
"На протяжении нескольких лет там жили бездомные. Они там появлялись, мне это не нравилось, я приходил, жаловался участковому, и после этого принимались меры. Далее из ГБУ «Жилищник» приходили, они все это заколачивали, после этого, правда, все повторялось", — сказал Токарев.
По его словам, спустя какое-то время после принятых мер бездомных в заброшенном здании не стало. Он рассказал, что в здании недавно был пожар на верхнем этаже и не исключил, что его причиной могли быть костры, разведённые бездомными.
Очевидец заявил, что обрушение здания сопровождалось громким ударом. «Громкий удар — и дом весь зашатало. Подумал: землетрясение. Жена посмотрела — говорит ничего нет», — добавил Токарев.
Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, обстановка в зоне обрушения крыши здания спокойная. Оно оцеплено представителями МЧС и полицейскими.
Крыша, возможно, обвалилась под тяжестью снега — его много на торчащих обломках. Сейчас представители экстренных служб готовятся разбирать завалы.
РИА Новости: последние новости
В центре Ростова-на-Дону дерево насмерть придавило женщину Директор школы в центре Москвы опровергла информацию об обрушении крыши МЧС предупредило о мокром снеге и дожде в четверг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке68
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»241
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД89
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи27
Трамп объяснился за звонок Путину56
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение