Очевидец рассказал об обрушении крыши административного здания в Москве

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Здание в Москве, в котором в среду вечером обрушилась крыша, несколько лет служило «сквотом» для бездомных, после жалоб жителей вход в дом закрыли, и бездомные там после этого не появлялись, рассказал журналистам очевидец обрушения, местный житель Игорь Токарев.

Ранее МЧС проинформировало, что в центре столицы обрушилась кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров, никто не пострадал. "Пятый канал" сообщал, что обрушение якобы произошло в московской школе №2054, однако ее директор опроверг эти данные.

"На протяжении нескольких лет там жили бездомные. Они там появлялись, мне это не нравилось, я приходил, жаловался участковому, и после этого принимались меры. Далее из ГБУ «Жилищник» приходили, они все это заколачивали, после этого, правда, все повторялось", — сказал Токарев.

По его словам, спустя какое-то время после принятых мер бездомных в заброшенном здании не стало. Он рассказал, что в здании недавно был пожар на верхнем этаже и не исключил, что его причиной могли быть костры, разведённые бездомными.

Очевидец заявил, что обрушение здания сопровождалось громким ударом. «Громкий удар — и дом весь зашатало. Подумал: землетрясение. Жена посмотрела — говорит ничего нет», — добавил Токарев.

Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, обстановка в зоне обрушения крыши здания спокойная. Оно оцеплено представителями МЧС и полицейскими.

Крыша, возможно, обвалилась под тяжестью снега — его много на торчащих обломках. Сейчас представители экстренных служб готовятся разбирать завалы.