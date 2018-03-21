Пожар в деревне Нечаево Орловской области произошёл сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт ПСЧ-36 в 12.21. С огнем боролись силы и средства Корсаковского местного пожарно-спасательного гарнизона. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 87-летней хозяйки дома.
Возгорание было ликвидировано. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Корсаковском районе на пожаре погибла пенсионерка появились сначала на РИА 57.