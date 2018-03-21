В Корсаковском районе на пожаре погибла пенсионерка

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт ПСЧ-36 в 12.21. С огнем боролись силы и средства Корсаковского местного пожарно-спасательного гарнизона. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 87-летней хозяйки дома.

Возгорание было ликвидировано. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.