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В Корсаковском районе на пожаре погибла пенсионерка
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В Корсаковском районе на пожаре погибла пенсионерка 

РИА 57 45 минут назад
Фото: РИА 57
Пожар в деревне Нечаево Орловской области произошёл сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт ПСЧ-36 в 12.21. С огнем боролись силы и средства Корсаковского местного пожарно-спасательного гарнизона. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 87-летней хозяйки дома.
Возгорание было ликвидировано. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Корсаковском районе на пожаре погибла пенсионерка появились сначала на РИА 57.
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