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МЧС уточнило информацию об обрушившемся здании в центре Москвы
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МЧС уточнило информацию об обрушившемся здании в центре Москвы 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Часть кровли и фасада обрушилось у трехэтажного реконструирумого здания на улице Трубная в центре Москвы. Об этом телеканалу «360» рассказали в столичном главке МЧС.
Площадь обрушения составила 80 квадратных метров. В ведомстве отметили, что здание находилось на реконструкции и сообщений о пострадавших не поступало.
На месте продолжается разбор завалов.
Первые кадры с места обрушения здания на улице Трубная в центре Москвы опубликовал телеканал «360». Под завалами оказались три автомобиля. На место выехали кинологи для проверки не остались ли под завалами люди.
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