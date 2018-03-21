МЧС уточнило информацию об обрушившемся здании в центре Москвы

Часть кровли и фасада обрушилось у трехэтажного реконструирумого здания на улице Трубная в центре Москвы . Об этом телеканалу «360» рассказали в столичном главке МЧС

Площадь обрушения составила 80 квадратных метров. В ведомстве отметили, что здание находилось на реконструкции и сообщений о пострадавших не поступало.

На месте продолжается разбор завалов.

Первые кадры с места обрушения здания на улице Трубная в центре Москвы опубликовал телеканал «360». Под завалами оказались три автомобиля. На место выехали кинологи для проверки не остались ли под завалами люди.