В центре Москвы произошло обрушение кровли здания

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное обрушение фасада и кровли в трехэтажном административном здании, находящемся на реконструкции, на общей площади около 80 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями проводится обследование здания», — цитирует агентство сообщение МЧС.

По словам источника агентства в экстренных службах, в результате происшествия пострадали четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом.