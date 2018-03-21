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В центре Москвы произошло обрушение кровли здания
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В центре Москвы произошло обрушение кровли здания 

Rambler News Service 52 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В центре Москвы произошло обрушение кровли административного здания, которое находилось на реконструкции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МЧС по Москве. Информации о пострадавших не поступало.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное обрушение фасада и кровли в трехэтажном административном здании, находящемся на реконструкции, на общей площади около 80 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями проводится обследование здания», — цитирует агентство сообщение МЧС.
По словам источника агентства в экстренных службах, в результате происшествия пострадали четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом.
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