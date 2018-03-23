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МЧС предупредило омичей о сильном ветре и метели
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МЧС предупредило омичей о сильном ветре и метели 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
На территорию Омской области надвигается шторм. 24 марта ожидается сильный ветер порывами от 20 до 24 м/с.
Кроме того, синоптики прогнозируют осадки в виде сильного и мокрого снега, а также метель. В ГУ МЧС России по Омской области призывают жителей региона быть предельно осторожными.
«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. Парковку автомобилей лучше осуществлять в отдалении от высоких деревьев, фонарных столбов и линий электропередач», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Добавим, что водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.
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 Ещё 8 источников 
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