МЧС предупредило омичей о сильном ветре и метели

На территорию Омской области надвигается шторм. 24 марта ожидается сильный ветер порывами от 20 до 24 м/с.

Кроме того, синоптики прогнозируют осадки в виде сильного и мокрого снега, а также метель. В ГУ МЧС России по Омской области призывают жителей региона быть предельно осторожными.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. Парковку автомобилей лучше осуществлять в отдалении от высоких деревьев, фонарных столбов и линий электропередач», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.