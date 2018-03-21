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Более трех тысяч рейсов отменили в США из‐за снегопадов и сильного ветра
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Более трех тысяч рейсов отменили в США из‐за снегопадов и сильного ветра 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
Из‐за обильных снегопадов и сильного ветра аэропорты США отменили около 3200 рейсов. Об этом сообщила газета «Известия».
Некоторые авиакомпании
из-за  плохих погодных условий предлагают клиентам обменять или сдать билеты.
Если плохая погода или другие неконтролируемые события влияют на ваш полет и даты поездки, вы можете обменять билет без комиссии
— American Airlines (цитата по «Комсомольская правда»).
Национальная метеорологическая служба США прогнозирует подтопление восточного побережья
из-за  сильных снегопадов с порывистым ветром.
По маршруту
Петропавловск-Камчатский
Анадырь —
Петропавловск-Камчатский
запустят регулярный авиарейс. Полеты будут выполняться Камчатским авиационным предприятием раз в неделю, по понедельникам.
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