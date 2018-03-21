Более трех тысяч рейсов отменили в США из‐за снегопадов и сильного ветра

Из‐за обильных снегопадов и сильного ветра аэропорты США отменили около 3200 рейсов. Об этом сообщила газета «Известия».

Некоторые авиакомпании

из-за плохих погодных условий предлагают клиентам обменять или сдать билеты.

Если плохая погода или другие неконтролируемые события влияют на ваш полет и даты поездки, вы можете обменять билет без комиссии

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует подтопление восточного побережья

из-за сильных снегопадов с порывистым ветром.

По маршруту

Петропавловск-Камчатский

запустят регулярный авиарейс. Полеты будут выполняться Камчатским авиационным предприятием раз в неделю, по понедельникам.