Более трех тысяч рейсов отменили в США из‐за снегопадов и сильного ветра 

Из‐за обильных снегопадов и сильного ветра аэропорты США отменили около 3200 рейсов. Об этом сообщила газета «Известия».
Некоторые авиакомпании
из-за плохих погодных условий предлагают клиентам обменять или сдать билеты.
Если плохая погода или другие неконтролируемые события влияют на ваш полет и даты поездки, вы можете обменять билет без комиссии
— American Airlines (цитата по «Комсомольская правда»).
Национальная метеорологическая служба США прогнозирует подтопление восточного побережья
из-за сильных снегопадов с порывистым ветром.
По маршруту
— Анадырь —
Петропавловск-Камчатский
запустят регулярный авиарейс. Полеты будут выполняться Камчатским авиационным предприятием раз в неделю, по понедельникам.