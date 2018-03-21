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В Ульяновской области от взрыва газа погиб один человек и 40 свиней
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В Ульяновской области от взрыва газа погиб один человек и 40 свиней 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Тереньгульском районе Ульяновской области на скотобойне взорвался газовый баллон: погиб один человек и 40 свиней. 21 марта в 1:30 на улице Молодежная в селе Тумкино в Тереньгульском районе произошел взрыв газового баллона на скотобойне в шклакоблочном здании. В результате взрыва разрушились внутренние перекрытия, открытого горения не было. Для ликвидации пожара от МЧС были привлечены 3 единицы техники, 8 человека личного состава, сообщается на сайте регионального МЧС.
По информации пресс-службы СУ СК России по Ульяновской области, погиб один человек и 40 свиней. На месте работает следственная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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