В Ульяновской области от взрыва газа погиб один человек и 40 свиней

В Тереньгульском районе Ульяновской области на скотобойне взорвался газовый баллон: погиб один человек и 40 свиней. 21 марта в 1:30 на улице Молодежная в селе Тумкино в Тереньгульском районе произошел взрыв газового баллона на скотобойне в шклакоблочном здании. В результате взрыва разрушились внутренние перекрытия, открытого горения не было. Для ликвидации пожара от МЧС были привлечены 3 единицы техники, 8 человека личного состава, сообщается на сайте регионального МЧС. По информации пресс-службы СУ СК России по Ульяновской области, погиб один человек и 40 свиней. На месте работает следственная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.