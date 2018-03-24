Талые воды подтопили населенные пункты в 3 районах Алтайского края

Населенные пункты Чарышского, Краснощековского и Третьяковского районов были подтоплены паводковыми водами в Алтайском крае

24 марта губернатор ввел в регионе режим повышенной готовности, на помощь алтайским спасателям выдвинулись подразделения Сибирского спасательного центра из Новосибирской области (100 человек и 21 единица техники). Они будут работать в Краснощековском районе, где ситуация наиболее критическая.

Открыты пункты временного размещения людей, оказывается адресная помощь, сверяются списки маломобильных граждан. Потоки воды отводят от жилья, производится чернение и подрывы льда.

«Обстановка может осложниться в связи с возможными сильными осадками и затруднением склонового стока из-за наличия наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей)», — пояснили в МЧС

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Краснощековском, Чарышском, Шипуновском, Смоленском, Солонешенском, Третьяковском районах.