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Талые воды подтопили населенные пункты в 3 районах Алтайского края
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Талые воды подтопили населенные пункты в 3 районах Алтайского края 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Населенные пункты Чарышского, Краснощековского и Третьяковского районов были подтоплены паводковыми водами в Алтайском крае.
24 марта губернатор ввел в регионе режим повышенной готовности, на помощь алтайским спасателям выдвинулись подразделения Сибирского спасательного центра из Новосибирской области (100 человек и 21 единица техники). Они будут работать в Краснощековском районе, где ситуация наиболее критическая.
Открыты пункты временного размещения людей, оказывается адресная помощь, сверяются списки маломобильных граждан. Потоки воды отводят от жилья, производится чернение и подрывы льда.
«Обстановка может осложниться в связи с возможными сильными осадками и затруднением склонового стока из-за наличия наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей)», — пояснили в МЧС.
Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Краснощековском, Чарышском, Шипуновском, Смоленском, Солонешенском, Третьяковском районах.
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