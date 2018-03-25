Паводковая обстановка в Алтайском крае может осложниться — МЧС

Паводковая обстановка может осложниться в Алтайском крае из-за сильных осадков, которые прогнозируют синоптики. Об этом сообщает ГУ МЧС России по краю.

По словам спасателей, выявлено затруднение склонового стока из-за наледи в руслах малых рек — притоки рек Песчаная, Ануй, Алей, Чарыш.

В зоне высокого риска находятся Чарышский, Смоленский, Шипуновский, Солонешенский, Третьяковский и Краснощековский районы.

Напомним, что из-за потепления снег начал активно таять. Но промерзшая земля не впитывала воду, и талые воды начали стекать в низины. Так, первыми подтопило села в Чарышском, Третьяковском и Краснощековском районах. В последнем районе из-за сложной паводковой обстановки введен режим ЧС.

В села Маралиха и Усть-Козлуха направили более 300 спасателей, которые помогают местным жителям и устраняют образовавшиеся заторы. Ситуацию также контролируют с воздуха, привлечен вертолет «Робинсон».