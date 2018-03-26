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На Алтае талые воды затопили жилые дома и участки
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На Алтае талые воды затопили жилые дома и участки 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
В Алтайском крае ухудшилась паводковая ситуация: подтоплено более 600 приусадебных участков и более 200 жилых домов в семи населенных пунктах.
По данным властей региона, из-за начавшегося несколько дней назад обильного снеготаяния в населенных пунктах некоторых районов произошло подтопление отдельных участков, сообщает "Интерфакс".
Ситуация, требующая особого внимания, сложилась в Чарышском и Краснощековском районах. Частичному подтоплению подвержены три села: Усть-Козлуха, Маралиха и Карпово. Причем в Маралихе и Карпово ситуация сложная: улицы размыты, подтоплено более половины жилых построек, хозяйственные постройки, дороги затоплены, частично разрушены подъезды к мостам.
От паводковых вод пострадали жители ряда других территорий Алтайского края, в том числе Змеиногорского и Петропавловского районов.
Всего в ликвидации последствий ЧП принимают участие 452 человека и 138 единиц техники.
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