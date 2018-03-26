На Алтае талые воды затопили жилые дома и участки

Алтайском крае ухудшилась паводковая ситуация: подтоплено более 600 приусадебных участков и более 200 жилых домов в семи населенных пунктах.

По данным властей региона, из-за начавшегося несколько дней назад обильного снеготаяния в населенных пунктах некоторых районов произошло подтопление отдельных участков, сообщает "Интерфакс"

Ситуация, требующая особого внимания, сложилась в Чарышском и Краснощековском районах. Частичному подтоплению подвержены три села: Усть-Козлуха, Маралиха и Карпово. Причем в Маралихе и Карпово ситуация сложная: улицы размыты, подтоплено более половины жилых построек, хозяйственные постройки, дороги затоплены, частично разрушены подъезды к мостам.

От паводковых вод пострадали жители ряда других территорий Алтайского края, в том числе Змеиногорского и Петропавловского районов.

Всего в ликвидации последствий ЧП принимают участие 452 человека и 138 единиц техники.