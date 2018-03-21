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Украинская полиция заявила о задержании двух сталкеров в Чернобыле
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Украинская полиция заявила о задержании двух сталкеров в Чернобыле 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции жителя Днепропетровской области и гражданку Германии, которые находились там с целью экстремального туризма, сообщила в среду пресс-служба полиции Киевской области.
По данным ведомства, задержанные договорились в соцсетях о незаконном туре в зону отчуждения. Обоим грозит штраф за нарушение требований режима радиационной безопасности в специально определенной зоне радиационного загрязнения.
"Правоохранители готовят представление коллегам из миграционной службы о сокращении срока пребывания иностранки на территории Украины. За нарушение украинского законодательства информация о гражданке Германии будет внесена в базу данных", — говорится в сообщении пресс-службы.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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