Ещё
Снегопады в США привели к отмене более 3200 рейсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снегопады в США привели к отмене более 3200 рейсов 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия, в том числе снегопад на Восточном побережье США, привели к отмене в среду более 3200 рейсов. В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено 609 рейсов, сообщается на сайта FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.
"Аэропорты имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарка [штат Нью-Джерси] сообщают об отмене более 2000 рейсов из-за бури", — уточнила администрация нью-йоркского аэропорта. Она рекомендовала пассажирам быть на связи с авиаперевозчиками и обязательно регулярно проверять данные о времени вылета.
Национальная метеорологическая служба США предупредила о том, что сильные снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и приведут к подтоплению в ряде районов Восточного побережья страны. Как уточнили синоптики телекомпании CNN, данное предупреждение напрямую касается свыше 70 млн жителей США.
Власти приняли решение в связи с непогодой отменить в среду занятия в школах городов Нью-Йорк, Филадельфия (штат Пенсильвания) и столичного округа Колумбия.
ТАСС: последние новости
В Ростове-на-Дону погибла девушка после падения на нее дерева Источник: в Томской области в ДТП с автобусом два человека погибли, более 10 пострадали Мебельные склады горят в Вологде на площади более 1 тыс. кв. м
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин обратился к Путину за помощью186
Назван возможный преемник Лаврова79
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором234
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ16
В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение