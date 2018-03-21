Снегопады в США привели к отмене более 3200 рейсов

НЬЮ-ЙОРК , 21 марта. / ТАСС /. Неблагоприятные погодные условия, в том числе снегопад на Восточном побережье США , привели к отмене в среду более 3200 рейсов. В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено 609 рейсов, сообщается на сайта FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.

"Аэропорты имени Джона Кеннеди , Ла-Гуардия и Ньюарка [штат Нью-Джерси] сообщают об отмене более 2000 рейсов из-за бури", — уточнила администрация нью-йоркского аэропорта. Она рекомендовала пассажирам быть на связи с авиаперевозчиками и обязательно регулярно проверять данные о времени вылета.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о том, что сильные снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и приведут к подтоплению в ряде районов Восточного побережья страны. Как уточнили синоптики телекомпании CNN, данное предупреждение напрямую касается свыше 70 млн жителей США.