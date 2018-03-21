Рейсы «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву отменены из-за непогоды

НЬЮ-ЙОРК , 21 марта. / ТАСС /. Все запланированные на среду рейсы компании «Аэрофлот» из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву отменены из-за сильного снегопада. Об этом ТАСС сообщили в представительстве российской авиакомпании в Нью-Йорке.

"Все рейсы на сегодня отменены", — сообщили в представительстве. «Аэрофлот» выполняет из Нью-Йорка в Москву рейсы SU-101, SU-103 и SU-123.

В связи с непогодой в аэропорту имени Кеннеди уже отменены более 600 рейсов, сообщила в Twitter администрация аэропорта. «Начались работы по обработке самолетов для предотвращения обледенения, мобилизованы группы для уборки снега с взлетно-посадочных полос», — говорится в сообщении.

Пассажирам всех авиакомпаний рекомендовано заранее уточнять статус рейса.

По прогнозу Национальной метеослужбы, в районе Нью-Йорка в среду толщина снежного покрова может превысить 10 см