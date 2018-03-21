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Рейсы «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву отменены из-за непогоды
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Рейсы «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву отменены из-за непогоды 

ТАСС 27 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Все запланированные на среду рейсы компании «Аэрофлот» из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву отменены из-за сильного снегопада. Об этом ТАСС сообщили в представительстве российской авиакомпании в Нью-Йорке.
"Все рейсы на сегодня отменены", — сообщили в представительстве. «Аэрофлот» выполняет из Нью-Йорка в Москву рейсы SU-101, SU-103 и SU-123.
В связи с непогодой в аэропорту имени Кеннеди уже отменены более 600 рейсов, сообщила в Twitter администрация аэропорта. «Начались работы по обработке самолетов для предотвращения обледенения, мобилизованы группы для уборки снега с взлетно-посадочных полос», — говорится в сообщении.
Пассажирам всех авиакомпаний рекомендовано заранее уточнять статус рейса.
По прогнозу Национальной метеослужбы, в районе Нью-Йорка в среду толщина снежного покрова может превысить 10 см
ТАСС: последние новости
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