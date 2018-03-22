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Более четырех тысяч авиарейсов отменили в США из-за снегопада
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Более четырех тысяч авиарейсов отменили в США из-за снегопада 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Непогода обрушилась на северо-восточную часть страны. Больше всего не повезло пассажирам, вылетающим из трех аэропортов Нью-Йорка: Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарка.
Сильные осадки сопровождаются порывистым ветром, что может привести к затоплению ряда районов на восточном побережье. Власти приняли решение отменить занятия в школах Нью-Йорка, Филадельфии, а также столичного округа Колумбия. Как отмечает РИА Новости, это уже четвертый удар стихии за последние три недели. Погода улучшится к утру четверга.
Синоптики подсчитали, что в Нью-Йорке, Балтиморе и разных районах штата Виргиния может выпасть до 30 сантиметров снега.
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