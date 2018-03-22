Более четырех тысяч авиарейсов отменили в США из-за снегопада

Непогода обрушилась на северо-восточную часть страны. Больше всего не повезло пассажирам, вылетающим из трех аэропортов Нью-Йорка Джона Кеннеди , Ла-Гуардия и Ньюарка. Сильные осадки сопровождаются порывистым ветром, что может привести к затоплению ряда районов на восточном побережье. Власти приняли решение отменить занятия в школах Нью-Йорка, Филадельфии, а также столичного округа Колумбия . Как отмечает РИА Новости , это уже четвертый удар стихии за последние три недели. Погода улучшится к утру четверга. Синоптики подсчитали, что в Нью-Йорке, Балтиморе и разных районах штата Виргиния может выпасть до 30 сантиметров снега.