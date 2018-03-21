На трассе под Красноярском ограничили движение автобусов из-за снегопада

"Двадцать первого марта 2018 в 20.50 (16.50 мск) с 15 километра по 125 километр трассы Р-257 «Енисей» (выезд из города Красноярска до границы Балахтинского района) введено временное ограничение движения для междугородних автобусов… Организовано взаимодействие с автовокзалом Красноярска, задержано 10 рейсов южного направления", — сообщили в МЧС.

По словам собеседника агентства, причина ограничения — снегопад, который начался вечером.