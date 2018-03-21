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На трассе под Красноярском ограничили движение автобусов из-за снегопада
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На трассе под Красноярском ограничили движение автобусов из-за снегопада 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Лаборатория новостей
КРАСНОЯРСК, 21 мар — РИА Новости. Сильный снегопад стал причиной ограничения движения для междугородних автобусов на участке федеральной трассы в Красноярском крае, задержаны 10 рейсов из Красноярска, сообщили в краевом главке МЧС.
"Двадцать первого марта 2018 в 20.50 (16.50 мск) с 15 километра по 125 километр трассы Р-257 «Енисей» (выезд из города Красноярска до границы Балахтинского района) введено временное ограничение движения для междугородних автобусов… Организовано взаимодействие с автовокзалом Красноярска, задержано 10 рейсов южного направления", — сообщили в МЧС.
По словам собеседника агентства, причина ограничения — снегопад, который начался вечером.
На трассе Р-257 «Енисей» выставлены два поста ГИБДД. Всего задействованы 23 человека и 13 единиц техники. На данном участке дороги расположены пять стационарных пунктов обогрева и питания (придорожные кафе).
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