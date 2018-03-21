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Снегопад нарушил авиасообщение с северо-востоком Америки
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Снегопад нарушил авиасообщение с северо-востоком Америки 

РИА Новости 52 минуты назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Авиакомпании отменили более трех тысяч рейсов в северо-восточные штаты из-за неблагоприятных погодных условий. "Аэрофлот" также отменил три рейса Москва — Нью-Йорк из-за ожидающегося снегопада.
По информации Flight Aware, в международных аэропортах Ла-Гуардия и Ньюарк на 21 марта отменены две трети рейсов, в аэропорту Джона Кеннеди — почти половина. Отменены рейсы и в другие города северо-востока.
Сегодня в Нью-Йорке ожидается до 40 сантиметров снега. В связи с чем в городе закрыты школы и другие учебные учреждения, а также запрещено движение коммерческого транспорта.
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